Kapıkule-İstanbul kara yolunda tır kazası nedeniyle 3 saat ulaşım sağlanamadı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, E- 80 Otoyolu'nda Kapıkule'den İstanbul istikametine giden Ayhan Kara idaresindeki 31 ATT 38 plakalı tır, aynı yöne giden Karadağ uyruklu Ferid Nurkoviç'in kullandığı RO BB 153 plakalı tıra arkadan çarptı.

Edirne 'de, iki tırın çarpışması sonucu Kapıkule- İstanbul kara yolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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