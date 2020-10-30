Kapıkule Sınır Kapısı'nda 44 kilogram skunk ele geçirildi - Son Dakika

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2,7 gram skunk ve çeşitli ebatlarda tabanca fişekleri ele geçirildi.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, takip ettikleri ve zanlılarla bağlantılı oldukları öne sürülen M.Y. ve O.A'yı da gözaltına aldı.

Gözaltına alınan tır şoförleri M.Y, A.G. ve İ.N. ile tırlarda bulunan uyuşturucu kente getirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan üzerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

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