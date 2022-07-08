Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

08.07.2022 16:27

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürerken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürerken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan ve Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, bayrama yetiştikleri için sevinçliler.

Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarında alınan önlemler sayesinde bekleme sürelerinin azalmasından dolayı da mutluluk yaşıyor.

Almanya'dan gelen Birgül Uğurlu, AA muhabirine, Türkiye'ye gelmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Bayrama yetiştikleri için ayrı bir sevinç hissettiklerini dile getiren Uğurlu, "Vatan gibisi var mı? Seviniyoruz. Kendimizi daha emin ellerde hissediyoruz. Vatana gelmek ayrı bir duygu. İnşallah bayramı da sevdiklerimizle birlikte geçireceğiz." dedi.

Almanya'dan gelen Balıkesirli Arife Aloğlu ise memlekete ayak bastığında güven duygusunun arttığını ifade etti.

Türkiye'ye girene kadar farklı sorunlar yaşadıklarını anlatan Aloğlu, şunları kaydetti:

"Diğer kapılar hakikaten çok doluydu. Ancak Türkiye'de her türlü hizmet daha güzel. Organizasyon ve düzenleme daha güzel. Çok güzel bir duygu burada olmak. Buraya gelip hem yılın stresini atıyoruz hem de ailemizle özel anları paylaşıyoruz."

Hollanda'dan gelen Akif Batmaz ise tatillerini memleketi Elazığ'da geçireceğini, bayrama yetiştiği için mutlu olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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