Aramada, faturası ve belgesi olmayan gümrük kaçağı 28 kürk kaban, 16 deri mont, yelek ve montlar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin otomobilinde arama yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı kürk kaban ve deri mont ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.