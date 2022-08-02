Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı motor parçaları ve hırdavat ele geçirildi

Tırda yapılan detaylı aramada, gümrük kaçağı 195 araç beyni, 15 şanzıman, bin 140 araç enjeksiyonu, 30 araç turbosu ve çok sayıda hırdavat ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda çok sayıda gümrük kaçağı motor parçası ve hırdavat ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Güncel, Son Dakika

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