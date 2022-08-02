Kapıkule'de tırda 695 adet kaçak oto parçası ele geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de tırda 695 adet kaçak oto parçası ele geçirildi

02.08.2022 01:15
Kapıkule'de tırda 695 adet kaçak oto parçası ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda gümrük kaçağı 695 adet oto yedek parçası ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda gümrük kaçağı 695 adet oto yedek parçası ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Aracın çekici ve dorsesinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 195 adet araç beyni, 15 adet araç şanzımanı, bin 140 adet araç enjektörü, 30 adet araç turbosu, 200 adet İngiliz anahtarı, 45 adet pense ve 70 adet keski olmak üzere toplam 695 adet oto yedek parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - EDİRNE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapıkule'de tırda 695 adet kaçak oto parçası ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapıkule'de tırda 695 adet kaçak oto parçası ele geçirildi - Son Dakika
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