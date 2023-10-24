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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Diplomatik Araçta 54 Kilo Kokain Yakalandı - Son Dakika

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Diplomatik Araçta 54 Kilo Kokain Yakalandı

Son Güncelleme: 24.10.2023 16:15

Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Güney Amerika'daki bir ülkenin Sofya Büyükelçiliği'ne ait otomobilde 54 kilo 912 gram kokain bulundu. Sürücü ve araçta bulunan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan diplomatik bir araçta 54 kilo 912 gram kokain yakalandı.

52 PAKET UYUŞTURUCU

Güney Amerika'daki bir ülkenin Sofya Büyükelçiliğine ait otomobil Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Şüphe üzerine gümrük muhafaza görevlilerince aranan araçta gizlenen 52 paketteki 54 kilo 912 gram kokain ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan diplomatik araçta 55 kilo kokain yakalandı

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Sürücü ve araçta bulunan bir başka kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan diplomatik araçta 55 kilo kokain yakalandı
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan diplomatik araçta 55 kilo kokain yakalandı
Kaynak: AA

Güney Amerika, Bulgaristan, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule Sınır Kapısı'nda Diplomatik Araçta 54 Kilo Kokain Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapıkule Sınır Kapısı'nda Diplomatik Araçta 54 Kilo Kokain Yakalandı - Son Dakika
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