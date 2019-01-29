Son Dakika Haberleri: Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gerçekleştirilen Operasyonda 454 Kilogram 38 Gram Eroin Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gerçekleştirilen Operasyonda 454 Kilogram 38 Gram Eroin Ele Geçirildi

2 saat önce

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 454 kilogram 38 gram eroin ele geçirildi(Tür: Ankara)

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 454 kilogram 38 gram eroin ele geçirildi

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:30 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Yapımı Tamamlanan Stat, Kapılarını Açtı Kızını Kiralık Otomobille Kaçırıp Güvenlik Görevlisini Metrelerce Sürükledi! Kamera Kayıttaydı

Gazetecileri Görünce Soyunan Trans Birey, İl Dışına Çıkarıldı Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 15:32:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gerçekleştirilen Operasyonda 454 Kilogram 38 Gram Eroin Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]