Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gerçekleştirilen Operasyonda 454 Kilogram 38 Gram Eroin Ele Geçirildi
2 saat önce
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 454 kilogram 38 gram eroin ele geçirildi(Tür: Ankara)
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 454 kilogram 38 gram eroin ele geçirildi
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:30 Kaynak: DHA
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