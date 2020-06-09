Kapıkule Sınır Kapısı'nda ihracat yoğunluğu - Son Dakika

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ihracat yoğunluğu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar 2 kilometre kuyruk oluşturdu.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar 2 kilometre kuyruk oluşturdu. İhracat yüklerini Avrupa'ya götürmek için yola çıkan tır sürücüleri, Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 2 kilometre uzun araç kuyruğu oluşturdu. Yetkililer uzun araç kuyruğunun Bulgaristan tarafında bulunan Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda, pandemi nedeniyle uygulanan sağlık tedbirleri nedeniyle oluştuğunu belirtti. İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, GTİ'ye (Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş.) ait tır parkında beklerken, bir kısmı da yol üzerinde kuyruk oluşturdu. (Koray Ustabaşı/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu

Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz

Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı

Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu