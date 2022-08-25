Kapıkule'de çöp kovasında 1 kilo 138 gram kokain bulundu - Son Dakika
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Kapıkule'de çöp kovasında 1 kilo 138 gram kokain bulundu

25.08.2022 14:16
Kapıkule'de çöp kovasında 1 kilo 138 gram kokain bulundu

Kapıkule Sınır Kapısı yolcu tuvaletindeki çöp kovasında 1 kilo 138 gram kokain ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı yolcu tuvaletindeki çöp kovasında 1 kilo 138 gram kokain ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sınır kapısının yolcu tuvaletinde uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler çöp kovasının içerisinde poşette alüminyum folyoya sarılı 1 kilo 138 gram kokain ele geçirdi.

Uyuşturucuyu çöp kutusuna bırakan zanlının yakalanması amacıyla gümrük sahası kamera kayıtları inceleniyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule'de çöp kovasında 1 kilo 138 gram kokain bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapıkule'de çöp kovasında 1 kilo 138 gram kokain bulundu - Son Dakika
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