Kapıkule'ye uluslararası inceleme

KARADENİZ Ekonomik İşbirliği Karayolu Taşıma Dernekleri Birliği (BSEC-URTA) iş birliğinde Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen; aralarında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Taraian Chebeleu, Birleşmiş Milletler Avrupa
Ekonomik Komisyonu Taşımacılık Bölümü Başkanı Yuwei Li, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği Genel Sekreteri Umberto de Pretto ve BSEC-URTA Dönem Başkanı Aslı Gözütok'un olduğu heyet, Kapıkule VIP Salonu'nda basına kapalı görüştü. Toplantıda, Trakya
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Vekili Nergiz Tünaydın, katılımcılara gümrükler hakkında bilgi verdi. Toplantının ardından heyet, Kapıkule ile Bulgaristan
'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
BU KAPI ÇOK ÖNEMLİ Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener
, Kapıkule'nin sadece Bulgaristan ve Türkiye
arasında değil, Asya
ve Avrupa Birliği
arasında da önemli bir gümrük olduğunu vurguladı. Türkiye ihracatının çok önemli bir kısmının Kapıkule üzerinden yapıldığına da dikkati çeken Şener, "Dolayısıyla bu kapıda işleyiş ve performans çok önemli. İşleyişin çok daha hızlı olabilmesi için 'şimdi neler yapılabilir', bunları görüşüyoruz. Katılımcılar, her işlemi yerinde görme fırsatı buldu" dedi.