Son Dakika Haberleri: Kapıkule yolunda ekstra kameralı önlem
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Kapıkule yolunda ekstra kameralı önlem

52 dakika önce

Türkiye'ye girişlerde yol güvenliğinin üst düzeye çıkarılması ve giriş yapanlara rahatsız edici şekilde ürün satmaya çalışanların tespiti için çalışma başlatıldı.

Kapıkule yolunda ekstra kameralı önlem, System.String[]
Türkiye'ye girişlerde yol güvenliğinin üst düzeye çıkarılması ve giriş yapanlara rahatsız edici şekilde ürün satmaya çalışanların tespiti için çalışma başlatıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nın bulunduğu yola Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfınca kontrolü jandarma tarafından sağlanacak 6 gece görüşlü 1 tam tur dönen 7 kamera yerleştirildi. Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, Kapıkule'nin dış güvenliğinin takip edilebilmesi amacıyla kamera sisteminin geliştirildiğini söyledi.

JANDARMA EĞİTİM ALDI

Yüz ve plaka tanıma sistemli kameraların kurulumunun tamamlandığını anlatan Eraslan, "Amacımız, Kapıkule Sınır Kapısı'nın dış fiziki kontrolünün dışında, ülkemizi ziyaret eden gurbetçi vatandaşlarımızın girişinde onların iyi niyetlerini suiistimal ettirmemek adına yapılmış bir emniyet sistemidir" dedi.

Eraslan, Kapıkule Sınır Kapısı jandarma kontrol noktasına entegre edilen kapalı devre kamera sisteminin etkin şekilde çalışmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti: "Jandarma birimlerimize de kamera sistemini kullanmaları ile ilgili eğitim verilmiştir. 24 saat esasına göre burada da fedakarca çalışan jandarma birimlerimiz tarafından kontrollerimiz yapılmaya devam edilecektir. Bu konuyla ilgili de güvenlik sistem bilgisi uzmanımız aktarımda bulunmuştur."
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:23 
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