Kapıkule yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü otomobilin çarpmasıyla dengesini kaybedip 78 metre sürüklendikten sonra hayatını kaybetti

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolu Yenikadın Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, iş çıkışı köyüne gitmek için seyir halinde olan İrfan Atasoy kontrolündeki 22 EH 925 plakalı motosikletle, Kapıkule'den Edirne istikametine ilerleyen 35 ARC 202 plakalı otomobil çarptı. Aynı istikamette seyir halindeki Chachkhıanı Levani idaresindeki Litvanya plakalı 9420BR yabancı araçta hızını alamayarak kazaya karıştı. Kaza sonrası Kapıkule Edirne yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, motosiklet sürücüsü Atasoy ise ağır yaralandı.

Kazaya karışan ve ismi öğrenilemeyen 35 ARC 202 plakalı otomobil sürücüsü ise olay yerinden aracını bırakarak kayıplara karıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran motosiklet sürücüsü Atasoy'a yaptığı kalp masajının ardından tekrar hayatta döndürdü. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 50 yaşındaki Atasoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Daha sonra kaza sebebiyle kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kazaya karıştıktan sonra ortadan kaybolan sürücüyü bulmak için inceleme başlattı.

Eskikadın Köy Muhtarı Şevket Akkurt, aynı bölgede benzer kazaların yaşandığını ifade ederek, "Kazadan sonra bizde yardıma geldik. Motosiklet sürücüsün hayati durumu kritik, burası için önlem alınması gerekiyor" dedi.

Yaşanan kaza sonrası yardıma geldiğini söyleyen Yenikadın Köy Muhtarı Sedat Tosun, kazanın yaşandığı yere köylerinin yakın olduğunu ve olay yerine geldiğini belirterek, "Burada kimin kaza yaptığı önemli değil, önemli olan burada bir canın yok olmasıdır. Daha bu kazalardan dolayı ne canlar vereceğiz bilmiyorum" diye konuştu.