Kapılar açıldı, mülteciler Ayvacık'tan botlarla Midilli Adası'na geçmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapılar açıldı, mülteciler Ayvacık'tan botlarla Midilli Adası'na geçmeye başladı - Son Dakika

Kapılar açıldı, mülteciler Ayvacık'tan botlarla Midilli Adası'na geçmeye başladı

6 saat önce

Türkiye'nin düzensiz göçmenler konusunda aldığı serbest geçiş kararı sonrasında göçmenler, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden botlarla Midilli Adası'na geçmeye başladı.

Kapılar açıldı, mülteciler Ayvacık'tan botlarla Midilli Adası'na geçmeye başladı, System.String[]

Türkiye'nin düzensiz göçmenler konusunda aldığı serbest geçiş kararı sonrasında göçmenler, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden botlarla Midilli Adası'na geçmeye başladı.


Göçmenlerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacağı haberleri üzerine dün geceden itibaren Ayvacık sahillerine gelmeye başlayan mülteciler, botlarla Midilli Adası'na geçmeye başladı. Öte yandan, daha önce Ayvacık sahillerinden Midilli Adası'na yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp, ilçede bulunan Göç İdaresine bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezinde bulunan 400 mültecinin de Midilli Adası'na geçmek için hazırlandığı öğrenildi. - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Çanakkale, Türkiye, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:26 Kaynak: İHA
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