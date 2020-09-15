Kapılar açıldı, yabancılara konut satışı arttı - Son Dakika

Kapılar açıldı, yabancılara konut satışı arttı

temmuz ayları arasındaki dönemde ülkeler arası uçuşların durması nedeniyle sekiz aylık süreçte yabancılara konut satışı toplamda 20 bin 896'ya düştü.

Kapılar açıldı, yabancılara konut satışı arttı, System.String[]

temmuz ayları arasındaki dönemde ülkeler arası uçuşların durması nedeniyle sekiz aylık süreçte yabancılara konut satışı toplamda 20 bin 896'ya düştü. Sınırların yeniden açılmasıyla birlikte ise geçen yılın ağustos ayına göre yabancılara konut satışı yüzde 8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı ağustos ayına ait konut satış rakamlarını yayınlandı. TÜİK verilerine göre, konut satışlarında geçen yıla göre, rekor satışlar yaşandı. Yabancılara konut satış rakamlarının ise normalleşme süreciyle birlikte geçen yılın üzerine çıktığı görüldü. Türkiye genelinde konut satışları 2020 ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış rakamlarına göre İstanbul'u 17 bin 131 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla; 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu.

ANTALYA'DA YÜZDE 21 ARTIŞ Antalya'da ise geçen yıl ağustos ayında 4 bin 814 olan konut satışı 2020 ağustos ayında yüzde 21 oranında artış göstererek 6 bin 50 konut oldu. Satışların 1466'sını sıfır konutlar, 4 bin 584'ünü ikinci el konutlar oluşturdu. Antalya'da yılbaşından bu yana sekiz aylık toplam konut sayısı ise geçen yıl aynı döneminde 35 bin 806 iken, bu yıl 43 bin 615'e yükseldi. Geçen yıla göre yüzde 18 artış yaşanan konut satışlarında, satışların 11 bin 392'sini sıfır konutlar, 32 bin 223'ünü ikinci el konutlar oluşturdu.YABANCILARA SATIŞ AĞUSTOSTA ARTTIAğustos ayında Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satış sayısı 3 bin 893 oldu. Geçen yıla göre yüzde 8 artış yaşanan ağustos ayında yabancılara en ok satış yapılan il 1648 konutla İstanbul olurken, ikinci sırada 784 konutla Antalya, üçüncü sırada 288 konutla Ankara oldu. Yabancılara konut satış sayılarında sekiz aylık toplamda ise geçen yıl 27 bin 748 olan konut sayısı, bu yıl 20 bin 896'ya düştü. Mart-temmuz ayları arasındaki koronavirüs salgınından kaynaklı olarak bütün ülkelerle uçuşların durdurulması ve sınırların kapatılmasına bağlı olarak bu dönemde ciddi düşüş yaşandı.Bu yıl yabancılara konut satışı en çok yapılan iller ve rakamları şöyle sıralandı: "İstanbul 9 bin 596, Antalya 4 bin 107, Ankara 1482, Yalova 653, Bursa 643, Mersin 628, İzmir 508, Samsun 485, Sakarya 428, Muğla 399."Bu yıl Türkiye'den en çok konut alan ülkelerin vatandaşları ve rakamları ise şöyle:

"İran 3 bin 808, Irak 3 bin 339, Rusya 1447, Afganistan 1111, Azerbaycan 700, Kuveyt 686, Çin 575, Ürdün 575, Yemen 610, Filistin 504, İngiltere 479."


Antalya, Ağustos, Temmuz, konut, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kapılar açıldı, yabancılara konut satışı arttı - Son Dakika Ekonomi

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