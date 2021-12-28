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Kapılar kapanınca doğa kendini yeniledi, hayvanlar enerji depoladı - Son Dakika

Kapılar kapanınca doğa kendini yeniledi, hayvanlar enerji depoladı

28.12.2021 11:31

- Kapılar kapanınca doğa kendini yeniledi, hayvanlar enerji depoladı Hafta boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayan doğal yaşam parkı Ormanya, pazartesi günlerini ise hayvanların ve alanların bakımına ayırıyor.

- Kapılar kapanınca doğa kendini yeniledi, hayvanlar enerji depoladı

KOCAELİ - Hafta boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayan doğal yaşam parkı Ormanya, pazartesi günlerini ise hayvanların ve alanların bakımına ayırıyor.

Kocaeli'de faaliyetlerini sürdüren ve bugüne kadar milyonlarca ziyaretçinin ilgisini çeken Ormanya, ekosistemin korunması ve doğanın dinlenerek kendini yenileyebilmesi için 2019 yılının aralık ayından bu yana pazartesi günleri kapılarını ziyaretçilere kapatıyor. Böylece hem hayvanların refah, konfor ve enerjisi artıyor hem de alanlardaki sorunlar gideriliyor.

"Denetimler yapılıyor"

Yalnızca hayvanat bahçesi içerisinde olan hayvanların değil, serbestçe alanlarında dolaşan tüm hayvanların da bakım ve denetimlerinin pazartesi günleri yapıldığını vurgulayan Ormanya çalışanlarından Özden Tezcan, "Hayvanların detaylı bakımları ve tedavileri de pazartesi günleri yapılıyor. Alan içerisinde yemliklerimizi gözden geçiriyoruz. Ayrıca, alanlarında serbest gezinen yaban hayvanlarının bakımları ve denetimleri yapılıyor. Herhangi bir sağlık sorunları olup olmadığına bakılıyor. Sorunu tespit edilenler de hızlıca tedavi ediliyor" dedi.

Bakım ve tadilat günü

Pazartesi günlerinde kış hazırlıklarının ve ziyaretçilerin kullanacakları alanların bakımlarının yapıldığını söyleyen Tezcan, "Kış süreci için barınaklara ısı lambalarını ekledik. Havalar soğuk olduğunda hayvanlarımız üşümesini istemiyoruz. Isı lambalarıyla birlikte onların kontrollerini artırdık. Özellikle artan kalori ihtiyaçları da hesaplanarak her hayvanın yem rasyonları düzenleniyor. Besin ihtiyaçları burada görev yapan veteriner hekimlerimizce tespit ediliyor. Kış mevsiminde her canlı gibi hayvanların da ısınabilmek için enerji ihtiyacı artıyor. Ayrıca sadece hayvanat bahçesindeki hayvanlarımız için değil, Ormanya'da serbest dolaşan kuşlar ve sincaplar gibi diğer canlılar için de yemliklerimiz var. Bunların da rutin olarak kontrollerini yapıyoruz. Aynı zamanda manej içerisindeki hayvanlarımızın su ihtiyacı kesintisiz devam ediyor çünkü otomatik olarak şamandıra sistemi var. Yapım ve bakım olarak da çitlerimizi ve hayvan giriş çıkış kapılarımızı yeniliyoruz. Yine orman içerisinde bulunan mesire alanındaki banklarımız ve çardaklarımız gibi diğer bölümlerin de ne ihtiyaçları varsa hafta içerisinde belirleniyor. Pazartesi günleri de bunların tamiratı gerçekleştiriliyor" şeklinde konuştu.

Kapılar kapanınca doğa kendini yeniledi, hayvanlar enerji depoladı
Kapılar kapanınca doğa kendini yeniledi, hayvanlar enerji depoladı
Kapılar kapanınca doğa kendini yeniledi, hayvanlar enerji depoladı

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Pazartesi, Kocaeli, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kapılar kapanınca doğa kendini yeniledi, hayvanlar enerji depoladı - Son Dakika


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