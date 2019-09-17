Son Dakika Haberleri: "Kapıları açabiliriz" uyarısı Bulgaristan'da endişeye yol açtı
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"Kapıları açabiliriz" uyarısı Bulgaristan'da endişeye yol açtı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sığınmacılara kapıları açabiliriz" açıklaması, Bulgaristan'da endişeye neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sığınmacılara kapıları açabiliriz" açıklaması, Bulgaristan'da endişeye neden oldu.


Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinde ciddi olduğunu belirterek, olası sığınmacı akınına karşı Türkiye sınırına ek ordu birlikleri göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Sınır koruma konusunda son yıllarda eğitimden geçen orduya ait birliklerin hazır olmaları talimatı verdiğini söyleyen Karakaçanov, gerekirse yaklaşık 11 bin ordu mensubunun sınıra gönderilebileceğini kaydetti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında Batı'yı uyararak, "Kapıları açmak zorunda kalırız. Destek verecekseniz verin, bu yükü biz mi çekeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. - SOFYA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Bulgaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:47 Kaynak: İHA
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