Kapıları Açık Şekilde Seyreden Araç İçin Ceza
1 saat önce
Samsun Valiliğinden, kapıları açık şekilde trafikte seyreden araç için cezai işlem uygulandığı bildirildi.
Samsun
Valiliğinden, kapıları açık şekilde trafikte seyreden araç için cezai işlem uygulandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yerel medyada bir aracın kapıları açık şekilde trafikte seyrettiği yönünde haberler yer aldığını belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince aracın belirlenmesi için çalışma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Aracın plakası tespit edilerek Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem tatbik edilmiştir. Trafik kurallarını ihlal ederek kara yolu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürenler hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." ifadesine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:29 Kaynak: AA
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