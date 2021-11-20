KAPILARI KALDIRIM TAŞIYLA KIRAN HIRSIZLAR YAKALANDI - Son Dakika

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İSTANBUL'da çalıntı otomobille ilgili başlatılan soruşturmada 3 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Şüphelilerin işyerlerinde kapı kilitlerini kaldırım taşlarıyla kırarak içeri girdikten sonra yaptıkları hırsızlıklar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 3 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir'de 15 Kasım 2021 tarihinde polisle başvuran B.A. sokakta park halindeki otomobilinin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde çaldıkları araçlarla, işyerlerinden hırsızlık yapan bir çetenin varlığını tespit etti.

KALDIRIM TAŞLARIYLA İŞYERLERİNİN KAPILARINI KIRIYORLARMIŞ

Oto hırsızlık Büro Amirliği yetkilileri yaptıkları soruşturmada şüphelilerin birçok işyerinden hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti. Görüntülerde çalıntı araçlarla işyerlerine önüne gelen şüphelilerin, kaldırım taşlarıyla vurarak işyerlerinin kilitlerini kırdıkları daha sonra içeri girdikleri belirlendi. İçeri girdikten sonra taşıyabilecekleri elektronik eşyaları geldikleri otomobilin bagajına yükleyen şüphelilerin hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis yaptığı çalışmada kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Vural E.(24), Doğukan K.(24) ve Bilal K.(21) Kartal'da gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önceden hırsızlık, mala zarar vermek, motosiklet hırsızlığı uyuşturucu madde kullanmak, tehdit gibi suçlardan polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerin Pendik ve Tuzla'da 6 farklı işyerinden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Oto hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.