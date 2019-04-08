Son Dakika Haberleri: Kapıları Kapanmayan Dolmuşta Tehlikeli Yolculuk Kamerada

Kapıları Kapanmayan Dolmuşta Tehlikeli Yolculuk Kamerada

1 saat önce

Kapıları kapanmayan dolmuşta tehlikeli yolculuk kamerada Adana'da fazla yolcu alan dolmuşta iki kişinin açık kapıdan sarkarak yolculuk yapması cep telefonu kamerasıyla görüntülendiADANA - Adana'da bir dolmuşta fazla yolcu olduğu için iki kişinin açık kapıdan sarkarak yolculuk yapması saniye...

Kapıları kapanmayan dolmuşta tehlikeli yolculuk kamerada
Adana'da fazla yolcu alan dolmuşta iki kişinin açık kapıdan sarkarak yolculuk yapması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

ADANA - Adana'da bir dolmuşta fazla yolcu olduğu için iki kişinin açık kapıdan sarkarak yolculuk yapması saniye saniye görüntülendi.
Merkez Seyhan ilçesi, Obalar Caddesi'nde ilerlemekte olan bir toplu taşıma aracında fazla yolcu olduğu için iki kişinin açık olan kapıdan sarkarak yolculuk yaptığı görüldü. İki kişi sarkarak yolculuk yapmasına rağmen dolmuşun duraklarda durarak yolcu almaya devam etmesi de dikkat çekti. Caddede diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında açık kapıdan sarkarak birbirleriyle sohbet eden 2 kişi adeta ölüme davetiye çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:04 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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