Kapıları zile basarak açtıran bisiklet hırsızı kamerada - Son Dakika

Kapıları zile basarak açtıran bisiklet hırsızı kamerada

16.01.2021 11:03

Kapıları zile basarak açtıran bisiklet hırsızı kamerada Bisiklet sahiplerini bezdiren hırsız yakalandı Bisiklet sahibi Fatma Güler;

Kapıları zile basarak açtıran bisiklet hırsızı kamerada

Bisiklet sahiplerini bezdiren hırsız yakalandı

Bisiklet sahibi Fatma Güler;

"Bisikletimiz bir yıl içinde 2 defa çalınıp bulundu"

"Çocuğumun en sevdiği bisikletinin gitmesi onu çok üzmüştü"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 11 adet bisiklet çalan ve 19 farklı suç kaydı bulunan Ahmet C. polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı. Kapıları daire zillerine basarak açtıran şahsın bisiklet çalma anları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde artan bisiklet hırsızlığı konularıyla ilgili polis ekiplerine birçok şikayet geldi. İhbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ve Odunpazarı Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler konularla ilgili çalışma başlattı. Ekipler tarafından incelenen kamera kayıtlarının ardından bisiklet hırsızının Ahmet C. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Bir ay boyunca bisiklet hırsızını takip eden polis ekipleri yapılan titiz çalışmanın sonunda şahsı Emek Mahallesinde yakaladı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

"19 suç kaydı ve 5 ayrı hırsızlık olayından aranması vardı"

Öte yandan Ahmet C.'nin 19 suç kaydının bulunduğu ve 5 ayrı hırsızlık olayından aranmasının olduğu öğrenildi. Şahsın çaldığı bisikletlerin değerleri bin 500 - 7 bin lira arasında değişirken, bisikletler sahiplerine teslim edildi.

"Kapıları zile basarak açtırıyor"

Kameralara yansıyan görüntülerde, şahsın apartman kapılarını daire zillerine basarak açtırıp içeri girdiği görülüyor. Gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarında genelde aynı kıyafetleri giydiği gözlenen şahıs, rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor. Güpegündüz demeden hırsızlık yapan şahıs, sakin bir şekilde çaldığı bisikletlere binerek uzaklaşıyor.

"Bisikletimiz bir yıl içinde 2 defa çalınıp bulundu"

17 yaşındaki oğlunun çalınan bisikleti kendisine teslim edilen Fatma Güler, bisikletlerinin 2 defa çalınıp bulunduğunu söyledi. Güler, "Bisikletimiz bir yıl içinde 2 defa çalındı. Polis memuru arkadaşların titiz çalışması sonucunda bisikletimiz 2 defa bulundu. Gerçekten kendilerine minnettarım. Hepimiz vatan için çalışan insanlarız. Kolay kazanmıyoruz ve hırsızlara pirim vermek istemiyoruz. Bu zor dönemde evde çocuklarımızın psikolojisi zaten bozuk. Çocuğumun en sevdiği bisikletinin gitmesi onu çok üzmüştü. Bütün memur arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kapıları zile basarak açtıran bisiklet hırsızı kamerada
Kapıları zile basarak açtıran bisiklet hırsızı kamerada
Kapıları zile basarak açtıran bisiklet hırsızı kamerada
Kapıları zile basarak açtıran bisiklet hırsızı kamerada

Odunpazarı, Tepebaşı, Bisiklet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapıları zile basarak açtıran bisiklet hırsızı kamerada - Son Dakika


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