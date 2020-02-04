Kapılarımız kadınlara sonuna kadar açık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapılarımız kadınlara sonuna kadar açık - Son Dakika

Kapılarımız kadınlara sonuna kadar açık

6 saat önce

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimlerine katıldı.

Kapılarımız kadınlara sonuna kadar açık, System.String[]

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimlerine katıldı.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimlerine katıldı. Başkan Bıyık ve eşi Havva Bıyık'ın yanı sıra Darıca Kent Konseyi Başkanı Kaplan Sönmezyıldız toplantıda yer aldı. Yeni seçilen Kadın Meclisi'ne başarılar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, belediye olarak her zaman destek vereceğini ifade etti. Şehrin yönetiminde kadınların söz sahibi olması gerektiğini belirten Başkan Bıyık, bu konuda her zaman işbirliği içinde olacaklarını söyledi. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Bıyık, ortak akılla toplumun bütün kesimleriyle şehri birlikte yönetmek istediklerini ifade etti.


Darıca'da devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, "Sırasöğütler Mahallesi'nde yapılan kapalı spor salonumuzda farklı dallarda spor olanaklarını sizlerin hizmetine sunacağız. Spor yapmak isteyen kadınlara kapılarımız sonuna kadar açık. Sadece Sırasöğütler Mahallesi'nde değil Darıca'nın her mahallesinden spor yapmak isteyen kadınları bekliyoruz. İstiyoruz ki kadınlar evde oturmasın. Evde kadınlar mutlu olursa aile de mutlu olur. Spor yapmak isteyen kadınları oturdukları mahallelerden ücretsiz olarak spor salonuna otobüsle taşıyacağız" dedi.


Bilgi evlerini kadınlara açtıklarını da ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Hayata dair ne varsa sizin yanınızda olan bir belediye başkanı olacağımızı bilin. Bilgi evlerimizi kadınlarımıza açıyoruz. Çocuklarını Bilgi evlerimize getiren kadınların eve dönmeden yine bilgi evinde kendilerini geliştirebilecekleri kurslara katılmasını istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Biçki dikiş nakış kurslar gibi el beceri kurları düzenleyeceğiz. Kadınların kurslarda öğrenerek yapacakları el emeği göz nuru eserleri satarak aile ekonomilerine katkı sunmalarına da imkan sağlayacak bir yapı kuracağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Kent Konseyi, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünya devi mobilya markasından "İslamafobik" harekete sert cevap geldi
32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü Son dakika: Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde bir kişi, koronavirüs şüphesi ile özel odaya alındı Çin'de durum içler acısı! Maskesiz dışarı çıkan kadın, tekme tokat dövüldü

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" mesajını ifşa edip sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 22:41:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapılarımız kadınlara sonuna kadar açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]