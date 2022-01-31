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Evlerinin önüne gelen tilkiyi böyle beslediler - Son Dakika

Evlerinin önüne gelen tilkiyi böyle beslediler

31.01.2022 23:33

Evlerinin önüne gelen tilkiyi böyle beslediler Bursa'nın İnegöl ilçesi 1200 rakımlı Boğazova yaylasında yazlık evlerinin bahçesine gelen tilkiyi vatandaşlar elleriyle beslediler.

Evlerinin önüne gelen tilkiyi böyle beslediler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi 1200 rakımlı Boğazova yaylasında yazlık evlerinin bahçesine gelen tilkiyi vatandaşlar elleriyle beslediler. Vatandaşlar, o anları amatör kamerayla görüntülediler.

Kar yağışı ve soğuk hava sonrası yiyecek bulamayan tilki, Çayyaka Mahallesinin 1200 rakımlı Boğazova yaylasına indi.

Burada yiyecek arayan tilki iş insanı İsmail Şentürk ve ailesinin yaşadığı evin önüne geldi. Şentürk ailesi evlerinin önüne kadar gelen tilkiyi, ekmekle besledi.

Kendine verilen ekmekle karnını doyuran tilki evin bahçesinden ayrılmadı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde çocukların tilkiyi beslemesi ise tebessüm ettirdi.

6 yaşındaki Feyza Şentürk, "Kapımızın önünde tilki var. Onu besliyoruz. Gerçekten çok mutluyum. Çok tatlı çok şirin" dedi.

Evlerinin önüne gelen tilkiyi böyle beslediler
Evlerinin önüne gelen tilkiyi böyle beslediler
Evlerinin önüne gelen tilkiyi böyle beslediler
Evlerinin önüne gelen tilkiyi böyle beslediler
Evlerinin önüne gelen tilkiyi böyle beslediler
Evlerinin önüne gelen tilkiyi böyle beslediler
Evlerinin önüne gelen tilkiyi böyle beslediler
Evlerinin önüne gelen tilkiyi böyle beslediler
Evlerinin önüne gelen tilkiyi böyle beslediler
Evlerinin önüne gelen tilkiyi böyle beslediler

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İş Adamı, İnegöl, Bursa, Genel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Evlerinin önüne gelen tilkiyi böyle beslediler - Son Dakika


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