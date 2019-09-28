Kapılarını turistlere açan Suudi Arabistan'da ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken 19 kural
15 dakika önce
Turist sayısını artırmak için yeni vize sistemi başlatan Suudi Arabistan, kamuya uygun davranış biçimleri ile ilgili yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Uygunsuz giyinmeden teşhirciliğe, 19 yasağın bulunduğu uygulamaya göre kurallara uymayanlara 6 bin riyale kadar para cezası kesilebilecek.
Turist sayısını artırmak için yeni vize sistemi başlatan Suudi Arabistan, kamuya uygun davranış biçimleri ile ilgili yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.
Uygunsuz giyinmeden teşhirciliğe, 19 yasağın bulunduğu uygulamaya göre kurallara uymayanlara 50 riyalden 6 bin riyale kadar para cezası kesilebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:46
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