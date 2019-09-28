Son Dakika Haberleri: Kapılarını turistlere açan Suudi Arabistan'da ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken 19 kural
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Kapılarını turistlere açan Suudi Arabistan'da ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken 19 kural

15 dakika önce

Turist sayısını artırmak için yeni vize sistemi başlatan Suudi Arabistan, kamuya uygun davranış biçimleri ile ilgili yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Uygunsuz giyinmeden teşhirciliğe, 19 yasağın bulunduğu uygulamaya göre kurallara uymayanlara 6 bin riyale kadar para cezası kesilebilecek.

Kapılarını turistlere açan Suudi Arabistan'da ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken 19 kural, System.String[]

Turist sayısını artırmak için yeni vize sistemi başlatan Suudi Arabistan, kamuya uygun davranış biçimleri ile ilgili yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.


Uygunsuz giyinmeden teşhirciliğe, 19 yasağın bulunduğu uygulamaya göre kurallara uymayanlara 50 riyalden 6 bin riyale kadar para cezası kesilebilecek.

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Suudi Arabistan, turist, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:46 
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