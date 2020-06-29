Kapılarını yeniden açan işletmelere Erikli'den büyük destek

Türkiye'nin lider ambalajlı su markası Erikli, tüketicilerin keyifli anlarına lezzet katmaya, yarınlara güvenle bakmaya devam etmek üzere, pandemi dönemi sonrası yeniden hizmet vermeye başlayan restoran, kafe, lokanta, yiyecek-içecek mekanlarını içeren iş ortaklarına desteğini artırarak sürdürüyor.



Erikli, kapılarını açmanın mutluluğunu yaşayan Türkiye genelindeki 10 bin küçük işletmeye, karantina sonrası en iyi şekilde işlerine dönebilmeleri için Haziran ayı boyunca ödeme kolaylığı ve ürün paketleri desteği sundu.



Türkiye'nin en çok sevilen ambalajlı su markası Erikli, uzun bir aradan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan küçük ölçekli restoran, kafe, lokanta ve yiyecek-içecek mekanları gibi iş ortaklarına desteğini sürdürdü. İşletmelerle kol kola vererek bu zorlu sürecin birlikte aşılacağına olan inançla Erikli, Nisan ayında başlattığı ödeme kolaylığının yanı sıra ürün desteği de sağlayarak ev dışı tüketim sektöründe hizmet veren noktaların yanında olmaya devam etti.



Türkiye genelinde 10 bin noktadaki küçük ölçekli kafe ve restoranları kapsayan destek dahilinde işletmelere, değişen miktarlarda ürün desteği sağlayan Erikli, bugüne kadar olduğu gibi, bu zor zamanlarda da değerli iş ortaklarının yanında olmak amacı ile kampanyayı hayata geçirdi. Erikli, özellikle tek veya iki şubesi olan ve şube başına maksimum 5 çalışanı olan küçük işletmelere yönelik olan bu kampanya ile iş ortaklarına bir nefes aldırmayı hedefledi.



Kampanya kapsamında, Haziran ayı süresince belirlenen kriterlere uygun müşteriler için ödeme kolaylığı ve ürün paketleri desteği sunuldu. - BURSA