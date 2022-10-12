Uzaydan Ders: Kapiler Etkisi Nasıl Meydana Geliyor? - Son Dakika
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Uzaydan Ders: Kapiler Etkisi Nasıl Meydana Geliyor?

12.10.2022 21:54

Kapiler etkisi uzayda nasıl meydana geliyor?

Kapiler etkisi uzayda nasıl meydana geliyor? Çinli astronotların gerçekleştirdiği deneye bir göz atın... Bu deney Çin'in uzay istasyonundan düzenlenen üçüncü canlı ders oldu.

SES (Çince): CHEN DONG, Çin'in Shenzhou-14 astronotu:

"İlk olarak en ince tüpteki sıvı yükselir ve hızla en üste ulaşır. Diğer iki tüpte süreç daha fazla zaman alacaktır. Dünya'daki deneyin aksine, uzaydaki mikro yerçekimi ortamında sıvının yüzey gerilimi çok daha belirgindir. Bu, sıvının sürekli olarak yükselmesine ve sonunda tüplerin en üstüne ulaşmasına neden olacaktır. Şimdi en kalın tüpteki sıvı da yükseliyor."

Üçüncü canlı ders, Shenzhou-14 mürettebat üyeleri Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe tarafından Dünya'daki öğrencilere verildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Çince, Güncel, Son Dakika

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