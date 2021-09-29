Kapının önündeki otomobili çaldılar - Son Dakika

Kapının önündeki otomobili çaldılar

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde evin önünde park halindeki otomobili çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde evin önünde park halindeki otomobili çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Olay, 300 Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Atış, sabah çocuğunu okula götürmek için evinden çıktığını, akşam evinin önüne park ettiği 16 AFR 838 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını gördü. Büyük şok yaşayan Mehmet Atış, hemen polise haber verirken, aracının çalındığını sosyal medyada da paylaştı. Polis, çalınan aracı her yerde arıyor. - BURSA

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