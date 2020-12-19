Kapınıza kadar gelen küçük mutluluklar

Bu sene 31 Aralık akşamı süslü elbiselerimizi giyip kalabalık bir partide olamayacağız. Çekirdek ailemizle, hatta bazılarımız yalnız başına geri sayım yapacak. Ancak yanında olamasak da sevdiklerimizi hediyemizle mutlu etmekten vazgeçmek zorunda değiliz. İnternet üzerinden alışveriş yaparak onlara bu yıl hediyelerimizi kurye veya kargo aracılığıyla ulaştırabiliriz. Ayrıca farklı bir alternatif olarak sivil toplum kuruluşlarına bağış yaparak bu yılbaşında başka mutluluklar da yaratabiliriz. Hediye alışverişine başlamadan önce önerilerimize göz atın.

HEPSİ KENDİ ALANINDAN HEDİYE ÖNERİLERİ VERDİ...

Neslişah Şatıroğlu Hürriyet Ekler stil yazarı

Saç, yüz ve vücuda sürülebilen bakım yağı. Nuxe, 215 lira.

Beymen'in hediye setleri, 279 lira.

Kartlık. Fonfique X Boyner, 104.95 lira.

Elçin Yahşi Gazeteci, televizyon yazarı

Bi' Film Ajandası, 80 lira.

Ayaklı yatak tepsisi. Ikea, 90 lira.

İKSV Lale Kart. 90 liradan başlıyor.

Naz Irmak Bitki bakım uzmanı

Seramik saksı. evidea.com, 30 lira.

Mini kürek seti. n11.com, 31 lira.

Yılbaşı çiçeği. QueenTürkiye, 50 lira.

Ömür Kurt Hürriyet çocuk yazarı

Pelüş oyuncak. ciceksepeti.com, 109 lira.

Kazaklı kupa seti. trendyol.com, 120 lira.

Yağlıboya başlangıç seti. trendyol.com, 152 lira.

Ebru Erke Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

Yılbaşı hediye kutusu. Eataly, 370 lira.

Karaca'nın Frida serisi. Tabaklar 30 liradan başlıyor.

Hava temizleme cihazı. wellisairturkiye.com, 5.500 lira.

Rachel Araz Kiresepi Dijital içerik üreticisi

Çikolata kutusu. beymen.com, 149 lira.

Evde spor için bir aylık antrenman paketi. www.ulivefitness.com, 50 lira.

Pijama takımı. Oysho, 260 lira.

Umut Fırat Eroğlu Hürriyet Ekler teknoloji yazarı

Fujifilm Instax Mini Fotoğraf Makinesi. trendyol.com, 600 lira.

Akıllı çocuk saati. trendyol.com, 282 lira.

Medya oynatıcısı. teknosa.com, 600 lira.

İhsan Yılmaz

Hürriyet Kitap Sanat Yayın Yönetmeni

1984, George Orwell. Can Yayınları, 125 lira.

Noel Hediyesi, O. Henry. Remzi Kitabevi, 15 lira.

Turuncu, Orhan Pamuk. YKY, 105 lira.

Sitare Akbaş Oyuncu

Ev çorabı. Oysho, 80 lira.

Işıklı çerçeve. trendyol.com, 65 lira.

Süet bot. derimod.com.tr, 479 lira.

Cemre Öktem Oyuncu

Palto. Mango, 500 lira.

Terlik. Oysho, 229 lira.

Calvin Klein Euphoria kadın parfümü. sephora.com.tr, 726 lira.

Özgün Karaman Oyuncu

Bere. Vakkorama, 300 lira.

Mum. Atelier Rebul, 140 lira.

Corkcicle termos. beymen.com, 300 lira.

Pelin Öztekin Oyuncu

Müzikli kar küresi. Mudo, 500 lira.

Lisanslı taraftar ürünü. gsstore, 309 lira.

Saat. Welder, 1.750 lira.

HEM SEVİNDİRİN HEM DESTEK OLUN

İyilik yap, sepete at

İyilik Kazansın

İnternetten alışveriş yaparken cebinizden ekstra bir ücret çıkmadan sivil toplum kuruluşlarına destek olabileceğiniz çevrimiçi bir platform bu. Bir alışveriş sitesi değil. Yani kendi sitesinden herhangi bir ürünü satmıyor, sadece sizi alışveriş yapmak istediğiniz sitelere yönlendiriyor. Yapmanız gereken tek şey üyelik oluşturmak. www.iyilikkazansin.com

Yoksulluğa karşı yanlarında olun

KEDV

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı özel gün sertifikalarından satın alarak kadınların yoksulluğa karşı güçlenmesine destek olabilirsiniz. Metnini kendiniz yazıp isme özel hazırladığınız sertifikaları basılı veya e-posta yoluyla sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. Bağış miktarı 25 liradan başlıyor. www.kedv.org.tr

Eğitime destek...

TEGV

TEGV'in yeni yıl hediye kataloğundan seçeceğiniz bir hediyeyle çocukların eğitimine katkıda bulunabilirsiniz. Ajandadan kalem setlerine birçok seçenek mevcut. Aynı zamanda isme özel hazırlatabileceğiniz eğitime destek sertifikasını tercih ederseniz, çocukların eğitim şansını arttırabilirsiniz. www.tegv.org

Hayat veren hediyeler

UNICEF

Yılbaşında hediyenizle dünyanın en yoksul ülkelerindeki yardıma muhtaç çocukları mutlu edebilirsiniz. 'Hayat Veren Hediyeler' UNICEF'in bir uygulaması. Hediyeleri merkez ve bölge depolarından dünyanın 150'den fazla ülkesinde en çok ihtiyacı olan çocuklara ulaştırıyorlar. www.hayatverenhediyeler.org

İyilikten iyilik doğar

LÖSEV

LSV Dükkan, lösemili çocukların ve kanserli yetişkinlerin rehabilitasyonunu sağlamak için uğraş amacıyla kurulmuş atölyelerle ortaya çıkan bir marka. İnternet sitesi üzerinden yapacağınız alışverişlerle LÖSEV'e bağışta bulunmuş oluyorsunuz. Yeni yıl için özel hazırlanmış sepetler, yastıklar, kupalar ve daha pek çok şey var. www.lsvdukkan.com

Hediyenizle hayvanları kurtarın

WWF

Panda, imparator penguen, turna, yunus veya denizkaplumbağası... Yeni yılda sevdiklerinize dünyanın bir ucunda yaşayan bir canlıyı hediye edebilirsiniz! WWF'nin yaptığı kampanyada, nesli tükenmek üzere olan canlıların yaşam alanlarını korumak için yürütülen çalışmalara destek oluyorsunuz. www.wwf.org.tr

Bunlar da var...

ÇEKÜL - Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı: www.cekuldukkan.org

KAÇUV - Kanserli Çocuklara Umut Vakfı: www.kacuv.org

Pati Mama: www.patimama.com

Ateş Böceği Derneği: www.atesbocegi.org.tr

TOÇEV - Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı: www.tocev.org.tr

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı: www.morcati.org.tr

ACİL DURUM PLANI

Bu yıl sevdiklerimize hediyelerini ne yazık ki onları öpüp sarılarak veremeyeceğiz. Hazırladığımız sürpriz paketleri kapılarına kadar ulaştırabilmek için kargo firmalarını tercih edebiliriz. Ancak yaşanacak yoğunluğu da göz önünde bulundurursak kurye firmalarını kullanabiliriz. İşte farklı şehirlerden birkaç seçenek...

İSTANBUL

Banabikurye

Akıllı telefonunuza indirdiğiniz uygulama üzerinden kurye talebinizi oluşturup gönderinizi haritadan takip edebiliyorsunuz. www.banabikurye.com

İZMİR

Çapar Kurye

İzmir'in her noktasına hizmet veriyorlar. Rezervasyon gerekiyor. (0232) 306 10 06

ANKARA

Ankara Motokurye

Gün içinde verdiğiniz paketleri istediğiniz adresten teslim alıp belirttiğiniz noktaya ulaştırıyor. (0312) 428 29 90