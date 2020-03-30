Kapınızı cep'ten takip edin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapınızı cep'ten takip edin - Son Dakika

Kapınızı cep'ten takip edin

6 saat önce

Türk teknoloji şirketlerinden Ankaref, güvenlik teknolojilerinde ürünleri olan akıllı kapı zili sistemini kuranların cep telefonları ile kapılarına gelenlerden anında bilgi sahibi olabileceğini duyurdu.

Kapınızı cep'ten takip edin, System.String[]
Türk teknoloji şirketlerinden Ankaref, güvenlik teknolojilerinde ürünleri olan akıllı kapı zili sistemini kuranların cep telefonları ile kapılarına gelenlerden anında bilgi sahibi olabileceğini duyurdu. Sistemin kötü niyetli kişilere karşı büyük caydırıcılığı bulunduğu belirtildi.

Nesnelerin interneti alanında yaptığı projelerle Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ettiğini ve en hızlı büyüyen ilk 50 teknoloji şirket içerisinde yer aldığını belirten Ankaref, herkesin kendi kendine kurabildiği ve aylık hizmet ücreti ödemeyi gerektirmeyen Fonri markalı ürünleriyle insanların günlük hayatlarına konfor ve kolaylık kazandırdığını duyurdu.

Teknoloji şirketi, özellikle kapıya gelen herkesi cep telefonlarından anında izleme olanağı sunduğunu belirttiği Fonri akıllı kapı ziliyle ilgili bilgi verdi.Şirket, zil üzerinde bulunan kamera ve mikrofon sayesinde gelen kişi ile cep telefonu üzerinden görüşme sağlanabildiğine vurgu yaptı. Akıllı kapı zilinin, insanların evde olup olmadığını kontrol etmek için zile basan kötü niyetli kişilere engel olmasının yanı sıra  bu özellik sayesinde evde olunmadığı zaman da kapıya kimlerin geldiğinin de öğrenilebileceği dile getirildi.

SENSÖRLER SAYESİNDE HER ŞEY İNSANLARIN KONTROLÜNE GEÇİYOR

Ankaref teknoloji ürünleriyle ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı: " İnsanlar için kendilerinin, sevdiklerinin ve yaşam alanlarının güvenliğini sağlamak ve kontrol altında tutmak her zaman çok önemli bir konu olmuştur.  Gelişen teknoloji ile birlikte insanlar sensörler sayesinde bu ihtiyaçlarını hem konforlu hem pratik ve kesin bir şekilde karşılayabiliyor. Ankaref'in Fonri markasıyla oluşturduğu Akıllı Güvenlik Sistemi ile insanlar ev ve iş yerlerinde dumandan, gaza, sudan titreşime her konuda anlık bilgi sahibi olabilecek.

Hareket sensörleri, kapı ve pencere sensörleri, iç ve dış kameralar, titreşim sensörleri, dış siren, kumanda ve tuş takımı gibi tüm güvenlik aksesuarlarıyla birlikte su basma sensörü, duman sensörü ve gaz sensörleriyle insanlar ev ve iş yerlerini tek bir uygulama üzerinden yöneterek kendilerini güvende hissedecekler. Akıllı priz ile cihazları ve lambaları; akıllı röle ile panjur ve kepenkleri doğrudan telefondan kontrol etme ve istenildiği zaman çalışması için programlama olanağı sunan Akıllı Güvenlik Sistemiyle Dünya'nın neresinde olunursa olunsun dış mekan kameralarıyla neler olup bittiği takip edilebiliyor."

"HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK ÜRÜNLERİMİZ VAR"

İlk 500 Hizmet İhracatçısı listesinde de bulunan Ankaref'in Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Binici, "Milli Üretim, Uluslararası Pazar" ilkesi ile kurulduğumuz günden itibaren Ar-Ge odaklı ileri teknolojiler ile yenilikçi hizmet projelerimizi hem ülke genelinde hem de yurtdışında başarı ile hayata geçirdik.Fonri ailesine birçok ürün eklenecek. Herkesin kolaylıkla kullanabileceği ürünler ile hayatımız kolaylaşacak. Sağlık, eğitim, güvenlik, spor ve daha birçok farklı yaşam alanımızda Fonri ürünlerini görmeye devam edeceğiz" dedi.


- İstanbul
Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:56 Kaynak: DHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı         
21:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı         
20:48
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi         
20:39
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi         
20:29
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı         
20:26
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi         
20:24
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi         
19:04
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi         
18:59
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil         
18:51
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu         
18:07
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım         
18:02
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak         
17:56
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek         
17:50
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir         
17:34
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif         
17:34
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki         
17:27
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor         
17:27
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi         
17:03
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı         
17:01
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir         
17:01
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu         
16:56
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi         
16:49
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar         
16:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 21:27:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapınızı cep'ten takip edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]