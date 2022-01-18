Üye Girişi
Kapısı açık bırakılan binadaki bisikletleri çaldılar... O anlar kamerada - Son Dakika

Kapısı açık bırakılan binadaki bisikletleri çaldılar... O anlar kamerada

18.01.2022 09:14

Kapısı açık bırakılan binadaki bisikletleri çaldılar.

Kapısı açık bırakılan binadaki bisikletleri çaldılar... O anlar kamerada

İSTANBUL Küçükçekmece'de, bina kapısının açık olduğunu fark eden 3 hırsız, bodrum kattaki bisikletleri çaldı. Bisikletlerin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 6 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, kapının açık olduğunu fark edince binanın içine girdi. Üst katlara çıkan 3 kişi önce etrafı kontrol etti. Daha sonra bodrum kata inen hırsızlar, burada bulunan 3 bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Perşembe günü dışarı çıkmak için bodrum kata inen çocuklar, bisikletlerin yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine babalarına söyledi. Babaları Hüseyin Akay, güvenlik kamerasını inceledi ve bisikletlerin 3 kişi tarafından çalındığını fark etti.

Akay, hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası incelmesinin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların binaya girerken ve bisikletleri çalma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

3 tane bisikletin yaklaşık 8-10 bin TL değerinde olduğunu belirten bisikleti çalınan çocuğun babası Hüseyin Akay, "Perşembe günü oğlum telefon açtı, baba bisikletim yok yerinde dedi. Kamera kaydına baktığım zaman 4-5 tane genç binaya giriyorlar, önce keşif yapıyorlar. Kimsenin olmadığını fark edince, bisikletleri tek tek alıp götürüyorlar. Araştırdık Kanarya'da oturan gençler olduğunu söylediler. Bisikletlerin hepsi faturalı, polislere haber verdik, geldi. Gerekli incelemeleri yaptı ve bunlardan şikayetçiyiz" diye konuştu.

Hırsızlardan bıktıklarını anlatan bina sakini Rıdvan Toprak, "Akşam saat 18.00 gibi 3 kişi binaya giriyor ve komşularımızın çocuklarının bisikletlerini çaldılar. İllallah ettik bu hırsızlardan, artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dış kapımız açık kalmış. Üst katlara çıkıyorlar, ayakkabılarımıza bakmışlar. Aşağıya gelip bodrum katından bisikletleri çalmışlar" şeklinde konuştu.

Kapısı açık bırakılan binadaki bisikletleri çaldılar... O anlar kamerada
Kapısı açık bırakılan binadaki bisikletleri çaldılar... O anlar kamerada
Kapısı açık bırakılan binadaki bisikletleri çaldılar... O anlar kamerada

YORUMLAR
500

Kanarya Mahallesi, Hüseyin Akay, Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapısı açık bırakılan binadaki bisikletleri çaldılar... O anlar kamerada - Son Dakika


Bakanlık 10 soruda anlattı! İşte kur korumalı mevduatın detayları Bakanlık 10 soruda anlattı! İşte kur korumalı mevduatın detayları         
15:38
1 milyon yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar! İşte "Gökyüzü adalarında" yaşayan kuşlar 1 milyon yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar! İşte "Gökyüzü adalarında" yaşayan kuşlar         
15:20
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi         
12:30
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28

Son Dakika Haberleri
15:20 1 milyon yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar! İşte "Gökyüzü adalarında" yaşayan kuşlar
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazına ilişkin son açıklama: İnşallah 2023'e yetiştireceğiz
15:03 Bir futbol sahasının yarısı büyüklüğündeki gezegen 4 Şubat'ta Dünya'ya el sallayacak!
14:57 Adı yasak aşk iddiasına karışan Yasmin Erbil, dava açıyor! 3 kadından biri olduğu söylenmişti
14:54 HDP'nin kapatma davasına Semra Güzel'in PKK'lı teröristle çekildiği fotoğraflar eklendi
14:42 HDP'li Güzel'in PKK kampındaki fotoğrafları, kapatma davasına delil olarak girdi!
14:37 Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde
14:34 Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Safiye ve Naci evleniyor!
14:26 DEVA Lideri Ali Babacan: İktidarın şu anki adı otokrattır
14:25 Destan'da taht oyunları bozulacak mı? Akkız, Balamir'in planını bozmak için harekete geçecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 15:41:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kapısı açık bırakılan binadaki bisikletleri çaldılar... O anlar kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement