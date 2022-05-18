KAPISI AÇIK DAİRENİN ÖNÜNDEKİ KAN İZLERİ NEDENİYLE POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI - Son Dakika
Üye Girişi

KAPISI AÇIK DAİRENİN ÖNÜNDEKİ KAN İZLERİ NEDENİYLE POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

18.05.2022 11:50

İZMİT'te bir kişinin üst kat komşusunun evinin kapısının açık olduğu ve kan izleri bulunduğu yönündeki ihbarı polisi harekete geçirdi.

İZMİT'te bir kişinin üst kat komşusunun evinin kapısının açık olduğu ve kan izleri bulunduğu yönündeki ihbarı polisi harekete geçirdi. Telefonla ulaşılan D.Y.G. adlı kadın il dışında olduğu belirtirken, polis olay yerinde delil toplayarak kan izlerinden numaneler aldı.

Olay, gece saatlerinde İzmit Ömerağa Mahallesi Selim Efendi Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmandan sakinlerinden bir kişi polisi arayarak, binanın 3'üncü katında oturan komşusu D.Y.G. adlı kadının evinin kapısının açık olduğu ve dairede kan izleri bulunduğu yönünde ihbarda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, adrese gelerek inceleme başlattı. D.Y.G.'ye ait iki köpeğin de binada serbest şekilde dolaştığını tespit eden polis, köpekleri evin içerisinde güvenli bir yere aldıktan sonra inceleme başlattı. Ev sahibi D.Y.G.'ye telefon ile ulaşan ekipler, genç kadının il dışında olduğunu öğrendi. Evde inceleme yaparak delil toplayan polis ekipleri, kan izlerinden de numuneler aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAPISI AÇIK DAİRENİN ÖNÜNDEKİ KAN İZLERİ NEDENİYLE POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
KAPISI AÇIK DAİRENİN ÖNÜNDEKİ KAN İZLERİ NEDENİYLE POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
KAPISI AÇIK DAİRENİN ÖNÜNDEKİ KAN İZLERİ NEDENİYLE POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
KAPISI AÇIK DAİRENİN ÖNÜNDEKİ KAN İZLERİ NEDENİYLE POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

YORUMLAR
500
Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAPISI AÇIK DAİRENİN ÖNÜNDEKİ KAN İZLERİ NEDENİYLE POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:53:41. #1.12#
SON DAKİKA: KAPISI AÇIK DAİRENİN ÖNÜNDEKİ KAN İZLERİ NEDENİYLE POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement