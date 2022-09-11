KAPISI AÇIK SEYREDEN MİNİBÜSTEN DÜŞEN YOLCU AĞIR YARALANDI

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kapısı açık bir şekilde seyir halindeki yolcu minibüsünün ani fren yapması sonucu dengesini kaybederek oturduğu koltuktan yola düşen Özlem Yayla (34), ağır yaralandı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kapısı açık bir şekilde seyir halindeki yolcu minibüsünün ani fren yapması sonucu dengesini kaybederek oturduğu koltuktan yola düşen Özlem Yayla (34), ağır yaralandı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Kavşağı'nda meydana geldi. Kapısı açık bir şekilde seyir halinde olan Gökhan Açık (37) idaresindeki 52 M 5333 yolcu minibüsü, ani fren yaptı. Bu sırada kapının yanında oturan Özlem Yayla, dengesini kaybederek, açık kapıdan yola düştü. Kafasını yere vuran Yayla, kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yayla, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Yayla'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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