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Kapısı kırılarak evine girilen öğretmen baygın halde bulundu - Son Dakika

Kapısı kırılarak evine girilen öğretmen baygın halde bulundu

16.02.2022 12:53
Kapısı kırılarak evine girilen öğretmen baygın halde bulundu

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde arkadaşlarının kendisinden haber alamadığı öğretmenin evine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde arkadaşlarının kendisinden haber alamadığı öğretmenin evine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdi. 32 yaşındaki öğretmen evde baygın halde bulundu.

Olay sabah saatlerinde Bağlık Mahallesi Tacettin Halatçı Sokak üzerinde bulunan Hükumet Konağı'nın karşısındaki bir binanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre 32 yaşındaki V.D. sabah okula gelmeyince öğretmen arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Eve gittiklerinde kapı açılmayınca polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hayatından endişe duyulan öğretmene ulaşmak için kapıyı kırıp içeri girmek zorunda kaldı. İçeride baygın halde bulunan ortaokul öğretmenine sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kapısı kırılarak evine girilen öğretmen baygın halde bulundu
Kapısı kırılarak evine girilen öğretmen baygın halde bulundu
Kapısı kırılarak evine girilen öğretmen baygın halde bulundu
Kapısı kırılarak evine girilen öğretmen baygın halde bulundu

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Münir Karaloğlu, Zonguldak, Öğretmen, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapısı kırılarak evine girilen öğretmen baygın halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapısı kırılarak evine girilen öğretmen baygın halde bulundu - Son Dakika
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