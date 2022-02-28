Kapısı yakılan tarihi camide tadilat başlatıldı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu bağımlısı şahıs tarafından kapısı yakılan tarihi Envar'ül Hamit Camii'nde tadilat başlatıldı. Yangında çıkan islerden dolayı siyahlaşan duvarlarda boya çalışmaları yapılırken, tadilat nedeniyle cami 11 Mart tarihine kadar kapalı kalacak.

Osmaniye merkez Hacı Osmanlı Mahallesi'ndeki Envar'ül Hamit Cami 18 Şubat tarihinde uyuşturucu bağımlısı bir şahıs tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucunda caminin dış ahşap kapısı yanarak küle döndü. Yanan kapıdan yükselen isler nedeniyle de caminin iç kısım duvarları ile halıları siyahlaştı. Bunun üzerine Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1890 yılında yapılan Envar'ül Hamit Camii'nde tadilat çalışması başlattı. Caminin iç kısımlarına kurulan iskeleler yardımıyla duvarları boyanmaya başlanan caminin tadilatı yaklaşık 2 hafta sürecek.

Tadilatın ardından tarihi Envar'ül Hamit Cami'nin Osmaniyeli vatandaşlara 11 Mart tarihinden itibaren tekrardan hizmet vermesi bekleniyor. - OSMANİYE