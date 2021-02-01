Kapısına bırakılan yemekleri almayınca polisi alarma geçirdi - Son Dakika

- Kapısına bırakılan yemekleri almayınca polisi alarma geçirdi

ANTALYA - Antalya'da yaşlı adam, kapısına bırakılan yemekleri iki gün boyunca almayınca polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi 728 Sokak üzerindeki 6 katlı bir apartmanın son kat dairesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Faik Seler, kapısına bırakılan yemek poşetlerini iki gün boyunca almayınca komşuları meraklandı. Kapıyı çalmalarına cevap alamayan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve gelen polis ekipleri de kapıyı uzun süre çalmalarına rağmen cevap alamadı. Ekipler, Seler'in bir yakınını telefonla ulaştı ve akrabalarının yedek anahtarla eve girip kendilerine bilgi vereceğini söyledi. Ekipler bir süre daha yaşlı adamın kapısını çalıp ulaşamayınca bölgeden ayrıldı. Polisin çalışmasını yaşlı adamın komşuları da endişeli gözlerle izledi. Seler'in daire kapı kolunda ve yerde iki yemek poşetinin olduğu görüldü.

Yaşlı adamın yürüme aparatı ile yürüyebildiği ve evde bulunduğu öğrenildi.