Kapısına 'Do Not Disturb' (Rahatsız etmeyin) yazısı asan turistin öldüğü dört gün sonra anlaşıldı

Kapısına 'Do Not Disturb' (Rahatsız etmeyin) yazısı asan turistin öldüğü dört gün sonra anlaşıldıBinaya yayılan koku sebebiyle açılan odada cesetle karşılaştılarBelaruslu turist otel odasında ölü bulunduANTALYA - Antalya 'nın Kemer ilçesinde tatil yapmakta olan 60 yaşındaki Belarus vatandaşı odasında ölü bulundu. Olay, binaya yalılan koku sebebiyle otel personelinin odaya girmesiyle ortaya çıktı. Kaldığı odanın kapısında DND (Do not disturb-Rahatsız etmeyin) yazısı bulunan turistin ölümün 4-5 gün önce gerçekleştiği sanılıyor.Kızı ulaşamayınca oteli aradıEdinilen bilgiye göre Belarus Cumhuriyeti vatandaşı Leanid Yahur, tatil için Kemer'e geldi. Kiriş Mahallesinde bulunan 4 yıldızlı Otele yerleşen Yahur'dan haber alamayan kızı, geçtiğimiz Cumartesi günü oteli arayıp babasından haber alamadığını bildirdi. Otel görevlileri Yahur'a ulaşarak kısının aradığını bildirdi. Yahur, kızını arayacağını söyleyip tatiline devam etti.Kapısına 'Do Not Disturb' (Rahatsız etmeyin) yazısı astıDün akşam üstü otel personeli binaya yayılan ceset kokusunu farketti. Odanın kapısını açan görevliler, Leanid Yahur'un, banyodaki duşakabin bölümünde oturmuş vaziyetteki cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Yahur'un 4-5 gün önce öldüğü tahmin edilirken Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı'na gönderildi. Öte yandan, kapısına DND (Do not disturb- Rahatsız etmeyin) Kartı koyduğu öğrenildi.Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.