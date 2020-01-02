Kapısından 12 yaşında girdiği Trabzonspor'da teknik direktör oldu

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir, 12 yaşında kapısından girdiği bordo-mavili kulüpte 40 yaşında teknik direktörlük görevine getirildi.



Futbola 1991 yılında Trabzonspor altyapısından başlayan Hüseyin Çimşir, 1997-1998 sezonunda Trabzonspor'da Özkan Sümer tarafından profesyonel yapılarak A takım forması giydi.



Bordo-mavili ekip dışında Antalyaspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Sakaryaspor'da oynayan Hüseyin Çimşir, futbolculuk kariyerinde 378 Süper Lig, 27 TFF 1. Lig ve 48 Türkiye Kupası olmak üzere 453 maçta görev yaptı ve 14 gole imza attı.



26'sı A milli olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde 51 kez milli formayı giyen Hüseyin Çimşir, 2009-2010 sezonunda Bursaspor formasıyla şampiyonluk yaşadı.



Teknik adamlık kariyeri



İlk olarak Haçkaspor 14 Yaş Altı Takımı'nda görev alan Hüseyin Çimşir, 2014-2015 sezonunda Akhisarspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını yaptı.



Daha sonra Fatih Tekke ile Kayseri Erciyesspor'da çalışan Hüseyin Çimşir, Osmanlıspor, İttifak Holding Konyaspor da yine Mustafa Reşit Akçay ile çalıştı.



Geçen sezon başında Ünal Karaman ile Trabzonspor'da ilk kez göreve başlayan Hüseyin Çimşir, Karaman'ın ardından 40 yaşında takımın başına geçerek en genç teknik adamlar arasında yer aldı.



Bordo-mavililerin "yerlinin yerlisi" 12. teknik direktörü



Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 12 çalıştırıcıdan biri oldu.



Bordo-mavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota Arveladze ve Ünal Karaman hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapmıştı.



Antalya kampıyla görevine başlayacak



Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir, Antalya kampı ile görevine başlamış olacak.



Çimşir, 5 Ocak'ta takımın başında yer alarak ilk teknik direktörlük deneyimine de Trabzonspor'da başlayacak.



Geçen sezon sonunda UEFA Pro Lisans diplomasını alan Hüseyin Çimşir, 2009 yılında Trabzonspor'dan Bursaspor'a transfer olduğu dönemin ardından 11 yıl sonra teknik direktör olarak kulüpte görev yapacak.



Hırçın yapısıyla dikkati çekiyor



Hüseyin Çimşir, kulübedeki hırçın yapısıyla da dikkati çekiyor.



Bordo-mavili takımın teknik adamı, bu sezon Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 karşılaşmada yedek kulübesinde 4 kez sarı kartla cezalandırıldı.



Hüseyin, 1 sarı kartı UEFA Avrupa Ligi'nde 3 sarı kartı da lig maçlarında yedi.



Üreten kulüp vurgusu



Hüseyin Çimşir, geçen sezon Trabzonspor dergisine yaptığı açıklamada, üreten kulüp vurgusuna dikkati çekmişti.



Çimşir, "Kulübümüzün imkanları artıyor, personel sayısı artıyor, çehresi değişiyor, stadyum değişiyor, sponsorluklar artıyor ama biraz sanki özümüzü kaybettik. Özümüze, fabrika ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor. Tüketen bir kulüp haline geldik, kendi kimliğimize bürünüp üreten bir kulüp haline gelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.



Ndiaye ile çalıştı



Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımın ara transferde anlaşmaya vardığı Senegalli futbolcu Badou Ndiaye ile daha önce çalışmıştı.



Çimşir, Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını yaptığı sırada Ndiaye de bu takımın başarısı için ter dökmüştü.



