Kapısından mühendis olarak girdiği kurumu 40 yıl sonra bakan olarak ziyaret etti - Son Dakika
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Kapısından mühendis olarak girdiği kurumu 40 yıl sonra bakan olarak ziyaret etti

30.03.2022 12:09

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaklaşık 40 yıl önce mühendis olarak göreve başladığı Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğünü (TAMTEST) ziyaret ederek, o günlere ilişkin anılarını paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaklaşık 40 yıl önce mühendis olarak göreve başladığı Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğünü (TAMTEST) ziyaret ederek, o günlere ilişkin anılarını paylaştı.

Kirişci, kapısından mühendis olarak girdiği TAMTEST'e bu kez bakan olarak geldi. Mühendis olarak görev yaptığı odaya geçen ve masasına oturan Kirişci, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

O günlere ilişkin anılarını anlatırken duygulandığı gözlenen Kirişci, 1982'de Çukurova Üniversitesi Tarım Makineleri bölümünden mezun olduğunu söyledi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Bakanlığın ilanına başvurduğunu ifade eden Kirişci, "Yanlış hatırlamıyorsam, 40 kişilik kadroda müracaat eden 25 kişi olduğumuz için sınava girmemizin ve sınavda bir şey yapmamızın anlamsız olduğu ifade edilmişti ama biz yine sağlamcı davranarak sorulara cevap vermiştik. Bakanlığımız bünyesinde o günkü uygulamayla 1 yıl bizlerin pratik kazanması, tecrübe edinmesi adına Lüleburgaz Devlet Üretme Çiftliği'nde stajyer mühendis olarak başladım. 20 Ocak 1984'te TAMTEST'te göreve başladım. Benim niyetim üniversiteye geri dönmekti. Kafamızda üniversite olduğu için mesaimizi aksatmadan çalışıyorduk ama bir taraftan da İngilizce kurslarına devam ederek Ankara'yı bu manada değerlendirelim dedik. Daha sonra kendi bölümüme Adana'ya araştırma görevlisi olarak döndüm." diye konuştu.

Bakanlıktaki 2 yıllık çalışma süresince çok şey öğrendiğinin altını çizen Kirişci, TAMTEST'in uluslararası geçerliliği olan belgeler verdiğine dikkati çekti.

"Bu odada hizmet etmeye çalıştık"

TAMTEST'te çalıştığı döneme ilişkin anısını paylaşan Kirişci, şunları kaydetti:

"Burada, sokağın başından Kızılay'a giden otobüsler vardı. Çok anormal bir soğuk var. Biz Adanalıların paltosu, botu olmaz. Kışla ilgili hazırlıklarımız olmaz. Ben de biraz hazırlıksız gelmişim. Oradan buraya yürürken kaşımın, kirpiklerimin ve bıyıklarımın soğuktan donduğunu fark ettim. Geldim, şu kaloriferin önüne bir şey damlıyor. O zaman 'burası Adana değil Ankara' dedim ve kendime bir palto aldım. Biz de bu odada o gün kendi imkanlarımızla hizmet etmeye çalıştık."

"Burada olmaktan çok mutlu oldum"

TAMTEST çalışanlarına şükranlarını sunan Kirişci, "Burada bulunmaktan da çok mutlu oldum. Mesleğimiz kutsal, arada bir mesleğimizle ilgili değerlendirme yapanlar olsa da bunların hiçbir anlam ifade etmediğini, konjonktürel yanılgılardan kaynaklandığını, daha sonra toplumun gördüğünü düşünüyorum." dedi.

Kirişci, TAMTEST'te anı defterini imzaladı ve deftere "Lüleburgaz TİGEM işletmesinde mühendis olarak atamamın yapıldığı TAMTEST'te bu kez de bakan sıfatıyla bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederken tüm çalışanlarımıza üstün başarılar dilerim." ifadelerini yazdı.

TAMTEST'te çalışanlarla sohbet eden Bakan Kirişci'ye özlük dosyası takdim edildi.

Kapısından mühendis olarak girdiği kurumu 40 yıl sonra bakan olarak ziyaret etti
Kapısından mühendis olarak girdiği kurumu 40 yıl sonra bakan olarak ziyaret etti
Kapısından mühendis olarak girdiği kurumu 40 yıl sonra bakan olarak ziyaret etti

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Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Lüleburgaz, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapısından mühendis olarak girdiği kurumu 40 yıl sonra bakan olarak ziyaret etti - Son Dakika


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