Kapısını kilitlemeden dışarı çıktığı evinden yüklü miktarda para ve altın çalındı - Son Dakika

Eskişehir'de bir vatandaşın, kapısını kilitlemeden dışarı çıktığı evinden yüklü miktarda para ve altın çalındı.

Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesinde yaşandı. İddialara göre; S.Ü. isimli şahıs evden çıkarken kapısını kilitlemeden çekerek dışarı çıktı. Ardından kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerce eve girilerek; maaş kartı, hesap cüzdanı, saat, yüzük, 2 adet altın küpe ile 5 bin TL para çalındı.

Öte yandan polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR