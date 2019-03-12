Son Dakika Haberleri: Kapısını Kırdılar, 27 Saniyede 4 Bin TL Çaldılar

Kapısını Kırdılar, 27 Saniyede 4 Bin TL Çaldılar

32 dakika önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 hırsız kapısını taş ve tekmelerle kırdıkları marketten 27 saniyede 4 bin TL çalarak kayıplara karıştı.

Kapısını Kırdılar, 27 Saniyede 4 Bin TL Çaldılar, System.String[]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 hırsız kapısını taş ve tekmelerle kırdıkları marketten 27 saniyede 4 bin TL çalarak kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir marketin önüne gelen 2 kişi, etrafı kontrol ettikten sonra yerden aldıkları kaldırım taşı ve tekmelerle marketin kapısını kırdı. İçeri giren 2 kişi, 27 saniyede dükkanda bulunan 4 bin TL'yi çalarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri inceleme başlattı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de hırsızlık olayına karışan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan, yaşanan hırsızlık olayı da markette bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 2 kişinin dükkanın önünde keşif yaptığı, taş ve tekmelerde markete girdikleri ve uzaklaştıkları görüldü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Güncel
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