Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, belinde ve ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi. Ameliyata alınan G.S., "Kapımın zorlandığını hissettim. Panik yapıp balkondan atladım" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kapısının zorlandığını hissedip panikleyerek balkondan atladı - Son Dakika

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