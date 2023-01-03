Kapısının zorlandığını hissedip panikleyerek balkondan atladı - Son Dakika
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Kapısının zorlandığını hissedip panikleyerek balkondan atladı

03.01.2023 14:12

Samsun Canik'te evinin kapısının birileri tarafından zorlandığını hisseden vatandaş, ikinci katın balkonundan atlayarak ağır yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde sabah saatlerinde eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk babası G.S.(47), evlerinin kapısının birileri tarafından zorlandığını hissetti.

2. KATTAN AŞAĞI ATLADI

Panikleyen G.S., ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Beton zemine düşen G.S.'nin feryatlarını duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

BELİNDE VE AYAKLARINDA KIRIKLAR VAR

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, belinde ve ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi. Ameliyata alınan G.S., "Kapımın zorlandığını hissettim. Panik yapıp balkondan atladım" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapısının zorlandığını hissedip panikleyerek balkondan atladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapısının zorlandığını hissedip panikleyerek balkondan atladı - Son Dakika
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