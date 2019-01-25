Kapısız Makam Odasını Kütüphaneye Çevirdi

AK Parti Mersin Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kurt, kapısını söktürdüğü makam odasını kütüphaneye çevirdi.

AK Parti Mersin Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kurt, kapısını söktürdüğü makam odasını kütüphaneye çevirdi. Şehit Ömer Halisdemir ismiyle makam odasına bin 71 kitaptan oluşan bir kütüphane yapan Kurt, bütün gençleri kitap okumaya çağırdı.



Yaklaşık 2 ay önce göreve gelen Mehmet Emin Kurt, ilk olarak makam odasının kapısını söktürerek, gençlerin kendine ulaşımını kolaylaştırdı. Ardından gençlerin sosyal medya bağımlılığını azaltmak için kütüphane yaptırmaya karar veren Kurt, makam odasını bin 71 kitaptan oluşan kütüphaneye çevirdi. Yaptığı çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Kurt, yaklaşık 2 aydır gençlik kollarında başkanlık yaptığını söyledi. 2 aylık zaman diliminden bazı çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kurt, "2 aylık sürede özellikle gençlerin sosyal medya bağımlılığını gördük. Bu yüzden değerlerimiz olan kitaplarımızı ihmal ettiğimizi farkına vardık. Bunun üzerine vurgu yapmak için ve gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için makam odamızı kütüphaneye çevirmeye karar verdik. Hatta bununla yetinmeyip makam odamızın kapısını da söktük. Çünkü insanlar buraya adım attığı an arada bir resmiyet oluşuyor ve bu resmiyet insanlar arasındaki gönül bağını kurmasına bir perde oluyor gibi düşündük. Bunların 2'sini birleştirerek kapısız makam odasını kütüphaneye dönüştürdük" diye konuştu.



"Gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırma amacındayız"



Kütüphanenin bin 71 kitaptan oluştuğunu vurgulayan Kurt, "Kütüphanemizin ismini de 15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesinde önemli rol oynayan ve şehit olan Ömer Halisdemir'in ismini koyduk. Kütüphanemizde Türk ve dünya klasikleri, ekonomi, hukuk, iktisat, kenti tanıtan yayınlar, KPSS'ye hazırlık kitapları bulunuyor. Kardeşlerimiz buraya geldiklerinde hem kitaplarını okuyabilirler hemde çaylarını yudumlayabilirler. Bu yolla gençlerin sosyal medyaya olan bağımlılıklarını kurtarabileceğimizi düşünüyorum. Burada asıl amaçlarımızdan biri de kitap okuma alışkanlığını gençlere kazandırmaktır. Kapıyı da sökerek aslında bizlere verilen makamların gençlere ait olduğunu hatırlatmak, kitap okumayı da sevdirmek için burayı kütüphaneye çevirdik. İl Binamıza gelen veya gelmeyi düşünen kardeşlerimiz buraya gelip hem ödevlerini yapabilir, çalışabilir hemde kişisel gelişim alanında kendilerini geliştirebilirler" şeklinde konuştu.



"Hedefimiz 2023, 2053, 2071'dir"



Gençlerin bu kütüphanede hem kitap okuyacaklarını hemde yeni arkadaşlıklar edineceklerini belirten Kurt, "Ülkemizin istikbal davası için donanımlı gençlerin azim, heyecan ve iradesine ihtiyacımız var. Bu yüzden tüm gençlerimizin parti binamıza davet ediyoruz. Burası sosyal bir alan. Evimden çok vakit geçirdiğim bir alan. Diğer çevremdeki arkadaşlarımdan çok yeni arkadaşlar kazandığım ve kendi gelişimime faydalı olan kardeşlerimizle tanışma fırsatı oluyor. Kapımız herkese açık. İnşallah tüm gençlerimiz buraya gelir. Dışarıdan gelen tepkiler de gayet olumlu. İnsanlar kapı çalmaya alışık oldukları için çalacak bir kapı bulunmuyor. İnsanlar direk içeri girdikleri için hemen buradaki sıcaklığı, samimiyeti görebiliyorlar. Direk iletişime geçtiğimiz için insanlarla aramızda güzel ilişkiler oluyor. Bu kitaplığı bin 71 kitapla hizmete açtık. Burada da hedefimiz 2023, 2053, 2071'dir. Bizim sadece il binamızda değil diğer ilçe binalarımıza da bu projeyi yaymayı düşünüyoruz. Bizler ulaşılabilir olması gereken insanlarız. Bu ulaşılabilirliği artırmak istiyoruz. Bu yüzden inşallah daha çok çalışacağız" dedi. - MERSİN

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