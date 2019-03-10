Son Dakika Haberleri: Kapısız ve Penceresiz Evde Yaşayan Aile Yardım Bekliyor

Kapısız ve Penceresiz Evde Yaşayan Aile Yardım Bekliyor

33 dakika önce

ADANA'da dini nikahlı eşi Gurbet Ünüşdü (49) ve zihinsel engelli oğlu Kurtuluş Sağdıç (19) ile kapısı ve penceresi olmayan inşaat halinde evde yaşayan Mehmet Sağdıç (53), uzanacak yadrım elini bekliyor.

Kapısız ve Penceresiz Evde Yaşayan Aile Yardım Bekliyor, System.String[]
ADANA'da dini nikahlı eşi Gurbet Ünüşdü (49) ve zihinsel engelli oğlu Kurtuluş Sağdıç (19) ile kapısı ve penceresi olmayan inşaat halinde evde yaşayan Mehmet Sağdıç (53), uzanacak yadrım elini bekliyor.

Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde inşaat halindeki bir evde, dini nikahlı eşi eşi Gurbet Ünüşdü ve zihinsel engelli oğlu Kurtuluş ile birlikte yaşayan Mehmet Sağdıç, eskiden çobanlık yaptığını, ancak iş bulamadığı için çalışamadığını söyledi. Kapısı ve penceresi olmayan evde ne kadar kalacaklarının bile belli olmadığını anlatan, Sağdıç, oğulları Mehmet'e bağlanan 800 TL engelli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını belirtti. Kapı ve pencereleri tahta, muşamba gibi malzemelerle kapatarak ailesini soğuktan korumaya çalıştığını söyleyen Sağdıç, "Malımız yok, mülkümüz yok, ağzımda diş bile yok. Yardım bekliyoruz" dedi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:07 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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