"Kapiya Katliamı"nın 27. yılında, 71 kurban törenle anıldı - Son Dakika
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"Kapiya Katliamı"nın 27. yılında, 71 kurban törenle anıldı

25.05.2022 13:23
"Kapiya Katliamı"nın 27. yılında, 71 kurban törenle anıldı

Bosna Savaşı'nda ülkenin kuzeydoğusundaki Tuzla şehrinde, 25 Mayıs 1995'te yapılan katliamda hayatını kaybeden 71 sivili anmak için tören düzenlendi.

Bosna Savaşı'nda ülkenin kuzeydoğusundaki Tuzla şehrinde, 25 Mayıs 1995'te yapılan katliamda hayatını kaybeden 71 sivili anmak için tören düzenlendi.

"Kapiya Katliamı" olarak da bilinen olayın 27. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen törene katılan kurban yakınları ve siyasiler, katliamda hayatını kaybedenler anısına yaptırılan anıta çelenk bırakıp dua etti.

Katliamda kızını kaybeden Arif Ahmetasevic, burada yaptığı açıklamada, savaş yıllarında askeriye mensubu olduğunu ve kızının vefat haberini aldıktan sonra Tuzla'ya geldiğini söyledi.

Ahmetasevic, "Hatıralar asla solmaz. Onu en son gördüğüm günü çok iyi hatırlıyorum. Birbirimize son bakışımızı da iyi hatırlıyorum." dedi.

Kurban yakını Vahida Rekic, oğlu Nedim'in ölüm haberini aldığında yıkıldığını anlattı.

Rekic, "Hayatta kalan bir kızım var. Eşim, oğlumuzun acısına dayanamadı ve olaydan birkaç yıl sonra vefat etti. Kızımın çocukları var. Oğlum öldürüldükten 4 yıl sonra, kızımın bir oğlu oldu. Aynı oğlum Nedim'e benziyor; uzun boylu, mavi gözlü ve asil. Beni onlar hayatta tutuyor." dedi.

Kapiya Katliamı

1995 yılında dönemin Bosna Sırp Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Novak Djukic'in emriyle Sırp Cumhuriyeti Ordusunun (VRS) Kapiya semtini bombalaması sonucu 71 kişi hayatını kaybetmiş, 124 kişi de yaralanmıştı.

Katliamın birinci dereceden azmettiricisi olan Djukic, Bosna Hersek Mahkemesi tarafından 20 yıl hapse çarptırılsa da hala tedavi olacağını ileri sürerek gittiği Sırbistan'da özgür şekilde yaşamaya devam ediyor.

Kapiya Katliamı nın 27. yılında, 71 kurban törenle anıldı
Kapiya Katliamı nın 27. yılında, 71 kurban törenle anıldı
Kapiya Katliamı nın 27. yılında, 71 kurban törenle anıldı
Kapiya Katliamı nın 27. yılında, 71 kurban törenle anıldı
Kapiya Katliamı nın 27. yılında, 71 kurban törenle anıldı

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Kaynak: AA

Kurban, Savaş, Mayıs, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kapiya Katliamı'nın 27. yılında, 71 kurban törenle anıldı - Son Dakika


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