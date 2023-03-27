Kapıya siper oldu, cemaati camiye sokmadı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Kapıya siper oldu, cemaati camiye sokmadı: O anlar kamerada

27.03.2023 08:46

Kapıya siper oldu, cemaati camiye sokmadı: O anlar kamerada Bunalımda olduğu ileri sürülen genç, cemaati camiye sokmadı İzmir'in Bornova ilçesinde bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen genç, siper olduğu cami kapsını açtırmayarak cemaatin içeriye girmesine engel oldu.

Kapıya siper oldu, cemaati camiye sokmadı: O anlar kamerada

Bunalımda olduğu ileri sürülen genç, cemaati camiye sokmadı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen genç, siper olduğu cami kapsını açtırmayarak cemaatin içeriye girmesine engel oldu. O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. Dün akşam namazı saatinde camiye gelen cemaat, gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü. Bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen ve isminin O.Ç., olduğu öğrenilen genç, cami kapısına siper olarak açılmasını mani oldu. İçeriye girip akşam namazını kılmak isteyen cemaate engel olan genç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen ikna olmadı.

O anlar kamerada

Bunun üzerine cami imamı çareyi polisi aramakta buldu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince cemaate zorluk çıkaran genç, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Öte yandan, şahsın cemaati camiye sokmadığı, cemaatin de genci ikna etmeye çalıştığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapıya siper oldu, cemaati camiye sokmadı: O anlar kamerada - Son Dakika


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