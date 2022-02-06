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Kapıyı açamayan yaşlı kadın için camdan içeri girdiler - Son Dakika

Kapıyı açamayan yaşlı kadın için camdan içeri girdiler

06.02.2022 16:57
Kapıyı açamayan yaşlı kadın için camdan içeri girdiler

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evinde kilitli kalan yaşlı kadını kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, açık camdan içeriye girdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evinde kilitli kalan yaşlı kadını kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, açık camdan içeriye girdi.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Arif Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.G. isimli yaşlı kadının oturduğu odanın kapısı kendi kendine kilitlendi. Yaşlı kadın kapıyı açamayınca içeride mahsur kaldığını fark etti. Yaşlı kadının seslenerek haber verdiği komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile yaşlı kadının yaşadığı 3. kata çıktı. Burada açık olan pencereden içeriye giren itfaiye eri, yaşlı kadının kilitlenen kapısını açarak mahsur kaldığı yerden kurtardı. - KOCAELİ

Kapıyı açamayan yaşlı kadın için camdan içeri girdiler
Kapıyı açamayan yaşlı kadın için camdan içeri girdiler
Kapıyı açamayan yaşlı kadın için camdan içeri girdiler
Kapıyı açamayan yaşlı kadın için camdan içeri girdiler
Kapıyı açamayan yaşlı kadın için camdan içeri girdiler
Kapıyı açamayan yaşlı kadın için camdan içeri girdiler

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Osmangazi, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapıyı açamayan yaşlı kadın için camdan içeri girdiler - Son Dakika


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