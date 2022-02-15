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Kapıyı kaldırım taşıyla kırıp hırsızlık yaptılar...O anlar kamerada - Son Dakika

Kapıyı kaldırım taşıyla kırıp hırsızlık yaptılar...O anlar kamerada

15.02.2022 12:15

Kapıyı kaldırım taşıyla kırıp hırsızlık yaptılar.

Kapıyı kaldırım taşıyla kırıp hırsızlık yaptılar...O anlar kamerada

2 iş yeri ile bir otomobili soyan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı

İşyerinin kapısını kaldırım taşıyla kırarak içerdeki ürünleri çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da aynı gecede 2 işyeriyle bir otomobili soyan 2 hırsız yakalandı. Şahısların bir iş yerinin kapılarını kaldırım taşıyla kırmaları ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'nde 7 Şubat Pazartesi günü meydana gelen olayda bir işyerinin kapısını kaldırım taşıyla kırıp içeri giren hırsızlar, içeride bulunan malzemeleri çalarak hızla kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Şüpheliler aynı gece Kadıköy Bostancı Mahallesi'ndeki bir işyerine girdi. Hırsızlar aynı gece Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde park halindeki otomobilin camlarını kırarak içindekileri çaldı. Olayların aynı şahıslar tarafından yapıldığı tespit edildi.

Kaldırım taşı ile kapıyı camı indirip içeri girdiler

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde hırsızların kaldırım taşıyla kapının camını kırdıkları anlar görülürken diğer görüntülerde ise kıramadıkları camları omuz atarak içeriye girdikleri tespit edildi. Ayrıca hırsızların içeride bulunan malzemeleri alıp hızlıca uzaklaşmaları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kısa sürede yakalandılar

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Emircan K. ile Rıdvan İ. polis tarafından yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kapıyı kaldırım taşıyla kırıp hırsızlık yaptılar...O anlar kamerada
Kapıyı kaldırım taşıyla kırıp hırsızlık yaptılar...O anlar kamerada
Kapıyı kaldırım taşıyla kırıp hırsızlık yaptılar...O anlar kamerada

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Pazartesi, İstanbul, Saray, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapıyı kaldırım taşıyla kırıp hırsızlık yaptılar...O anlar kamerada - Son Dakika


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