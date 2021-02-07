Kapıyı kimseye açmayınca polis, itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu - Son Dakika

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Kapıyı kimseye açmayınca polis, itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu

Haber alınamayan ve zile basanlara da kapıyı açmayan 80 yaşlarındaki kadın, 4. katın balkon camı kırılarak evden çıkarıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı kadına ulaşmak için ekipler seferber oldu. Kapıyı kimseye açmayan yaşlı kadın, 4. katın balkon camı kırılarak evden çıkarıldı.

Olay, İstiklal Mahallesi 50. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir haftayı aşkın süredir haber alınamayan Ş.A. adlı kadın, ihbar üzerine kapıya gelen 112 Acil Servis ekiplerine de kapıyı açmadı. Bunun üzerine durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4. katın balkon camını kırarak içeri girebildi. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile evinden çıkarılan 80 yaşlarındaki kadın, vatandaşların meraklı bakışları arasında ambulansa bindirilerek Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının yalnız yaşadığı ve evinden dışarı çıkmadığı, zile basanlara da kapıyı açmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.