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Kapıyı kırdı ama oğlunu kurtarmadı - Son Dakika

Kapıyı kırdı ama oğlunu kurtarmadı

01.12.2021 09:12
Kapıyı kırdı ama oğlunu kurtarmadı

Denizli'de madde kullanmak için kendisini odaya kilitleyen 31 yaşındaki şahıs, kapıyı kırarak içeri giren ailesi tarafından ölü bulundu.

Denizli'de madde kullanmak için kendisini odaya kilitleyen 31 yaşındaki şahıs, kapıyı kırarak içeri giren ailesi tarafından ölü bulundu. Evladını uyuşturucuya kurban veren annenin, "Oğlum, kurtaramadım oğlum" ağıtları yürek burktu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ailesi ile birlikte yaşayan 31 yaşındaki Muharrem Akgül, madde kullanmak için kendisini odaya kilitledi. Aradan geçen süre zarfında kapıyı çalan ailesi, ses gelmeyince panik oldu. Soruları yanıtsız kalan aile üyeleri, kapıyı kırınca Akgül'ü hareketsiz şekilde kanepede yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Akgül'ün hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi ağıtlar yakarken annesinin, "Oğlum kurtaramadım oğlum" ağıtları yürekleri burktu. Olay yeri İnceleme ekipleri evde çalışmalarını gerçekleştirirken, savcının incelemelerinin ardından Akgül'ün cansız bedeni morga kaldırıldı.

Ailesi tarafından kanepede ölü bulunan Muharrem Akgül'ün yüksek dozda uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Eren Elyesa Polat - Hüseyin Yılmaz/ İHA)

Kapıyı kırdı ama oğlunu kurtarmadı
Kapıyı kırdı ama oğlunu kurtarmadı
Kapıyı kırdı ama oğlunu kurtarmadı

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kapıyı kırdı ama oğlunu kurtarmadı - Son Dakika


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