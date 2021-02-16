Kapıyı plastik aparatla açıp, hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kapıyı plastik aparatla açıp, hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

16.02.2021 15:50
Kapıyı plastik aparatla açıp, hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde kilitli olamayan bir evin kapısını plastik aparat kullanarak açan ve yaklaşık 7 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kilitli olamayan bir evin kapısını plastik aparat kullanarak açan ve yaklaşık 7 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kurtuluş Mahallesi 256 Sokak'taki H.A.'ya (36) ikametten yaklaşık 7 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Derya N. (23) ve Deniz N. (28) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi takibe alırken, şüpheliler ekipleri fark edince kaçmaya başladı. Polis, şüphelileri poşette bulunan kırmızı et ve hırsızlıkta kullandıkları plastik aparat ile birlikte yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler ve yakınları adliye çıkışında görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kapıyı plastik aparatla açıp, hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Kapıyı plastik aparatla açıp, hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Kapıyı plastik aparatla açıp, hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Kapıyı plastik aparatla açıp, hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Hisarcık, Salihli, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapıyı plastik aparatla açıp, hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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